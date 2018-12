L’Union Saint-Gilloise en demi-finale de la Coupe de Belgique : “Cette qualification, c’est un plus”

L’Union Saint-Gilloise a forgé un incroyable résultat ce mercredi, au stade Marien, en quart de finale de la Coupe de Belgique de football : le club a vaincu le Racing Genk, leader de D1A, et se place dans le carré final de la Coupe, avec un choc face à son concurrent direct en D1B, le KV Malines.

Philippe Bormans, CEO de l’Union Saint-Gilloise, s’est confié sur notre antenne sur les ambitions de l’Union Saint-Gilloise après les fêtes, avec notamment cette demi-finale aller-retour prévue contre le KV Malines lors des deux dernières semaines de janvier. “On était déjà très content avec notre victoire contre Anderlecht. Le match contre Genk, à domicile en plus, était déjà un plus pour nous. Cette qualification, c’est également un plus. Maintenant, on vise la montée en D1A le plus rapidement possible, c’est clair, mais on ne veut pas se presser non plus”, affirme-t-il.

► Lire aussi : Le résumé en vidéo de la victoire de l’Union Saint-Gilloise face au Racing Genk

■ Duplex de David Courier et Charles Carpreau.