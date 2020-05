Le championnat de Belgique de football est définitivement arrêté : Anderlecht termine 8e

L’Assemblée générale de la Pro League a décidé vendredi que le championnat de Belgique de football était définitivement arrêté. Le classement après 29 journées est considéré comme le classement final.

En conséquence, le Club Bruges décroche son 16e titre, la lanterne rouge Waasland-Beveren est reléguée. Le RSC Anderlecht, pour sa part, termine 8e du championnat.

Les 23 clubs professionnels ont accepté de terminer la saison 2019-2020 sur base du classement établi après 29 journées et de l’utiliser pour distribuer les tickets européens. Le Club de Bruges est déclaré champion et Waasland-Beveren basculera en D1B.

En outre, la Pro League a annoncé que la prochaine saison se déroulera à 16 clubs, avec des playoffs réunissant seulement quatre équipes (au lieu de six auparavant). Après 30 journées, les points seront divisés par deux et les playoffs seront raccourcis. Le top 4 se disputera le titre et les tickets européens. Les équipes classées entre les cinquième et huitième places s’affronteront pour le dernier billet européen. Le format actuel des playoffs fera son retour lors de la saison 2021-2022.

Une décision doit encore intervenir sur les clubs présents la saison prochaine en D1A et en D1B. Suite à la faillite de Lokeren et aux refus de licences de Roulers et de l’Excelsior Virton, le RWDM, actuellement en D1 amateurs, pourrait grimper en D1B avec l’Union Saint-Gilloise.

Avec Belga – Photo : Belga/Thierry Roge