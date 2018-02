Koen De Brabander n’est plus le CEO de l’Union belge de football (URBSFA), a annoncé vendredi l’institution. De Brabander était en fonction depuis le 1er novembre 2016. Dans l’attente de la désignation d’un nouveau Secrétaire général, le président de l’URBSFA Gérard Linard occupera la fonction de façon intérimaire.

“Koen De Brabander a décidé de remettre son mandat à disposition avec effet immédiat”, a indiqué l’Union belge dans un communiqué. De Brabander a rencontré ce vendredi le président Gérard Linard et lui a fait part de sa décision.

“J’ai pris cette décision car j’ai perçu ces derniers temps un manque de confiance de la part de certains collaborateurs et que dans ce contexte, il me semblait impossible de pouvoir continuer à mener à bien mes différents projets dont le plan stratégique global que j’ai initié, à savoir Ready for Qatar”, a déclaré De Brabander. “Même si je regrette de ne pas pouvoir poursuivre ma mission au sein de l’URBSFA, je suis très satisfait du travail accompli et j’espère de tout cœur que l’Union Belge va continuer à se moderniser de la façon dont j’ai toujours désiré le faire.”

Koen De Brabander, 53 ans, était Secrétaire général de l’Union Belge depuis le 1er novembre 2016. “Il avait notamment beaucoup œuvré pour la digitalisation, le VAR (assistance vidéo pour l’arbitrage) ou encore l’instauration du semi-professionnalisme pour les arbitres. Par ailleurs, il avait aussi initié différents groupes de travail pour améliorer la structure et le bon fonctionnement de notre Fédération”, a rappelé l’Union belge.