Football : l’Union Saint-Gilloise prolonge Anas Hamzaoui

L’Union Saint-Gilloise a annoncé la prolongation pour trois saisons de son défenseur latéral.

Formé à Anderlecht, au RWDM et au FC Bruges et arrivé en 2017 en provenance de Tubize, Anas Hamzaoui se sent visiblement bien à l’Union Saint-Gilloise. Le latéral de 23 ans a prolongé son contrat avec le club de Division 1B jusqu’en 2022, avec une option pour une saison supplémentaire.

Depuis ses débuts avec l’Union Saint-Gilloise, Anas Hamzaoui a disputé 26 rencontres, se révélant principalement lors des Playoffs II, en avril et mai dernier.

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge