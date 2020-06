Les mesures de circulation autour du parc Josaphat resteront en vigueur jusque fin juillet

A partir du 1er août, la circulation automobile sera rétablie en sens unique montant sur l’avenue des Azalées pour une période test de trois mois.

Pendant le confinement, des aménagements temporaires ont été effectués autour du parc Josaphat à Schaerbeek. Une promenade verte et un parcours joggeurs ont notamment été mis en œuvre, occasionnant la mise en sens unique d’une partie de l’avenue Eisenhower. La commune annonce ce mardi que ces mesures resteront en vigueur jusqu’à la fin de mois de juillet. La fermeture au bas de l’avenue des Azalées sera donc maintenue.

Une rue à sens unique

A partir du 1er août, et pour une période test de trois mois, l’accès à Azalées via le Mât de Lalaing sera rouvert. La circulation automobile sera rétablie en sens unique montant sur l’avenue des Azalées et sur le tronçon Eisenhower jusqu’à l’avenue Stobbaerts. Une piste cyclable dans les deux sens sera mise en place sur le même tronçon. A la fin d’octobre, le test sera évalué afin d’envisager une solution définitive.

Pour Adelheid Byttebier, échevine de la mobilité : « Le parcours de jogging a montré que les cyclistes ont en particulier utilisé l’espace dégagé. Et nous allons rendre cela durable. De plus, l’avenue des Azalées est une avenue qui est trop souvent utilisée comme voie de transit. En optant pour une rue à sens unique pour les voitures et la piste cyclable dans les deux sens, nous voulons offrir une solution durable qui rassemble tous les habitants du quartier. »

