Le MR schaerbeekois part en guerre contre les aménagements temporaires du parc Josaphat

Georges Verzin (MR) estime “impératif que ce règlement soit annulé dans les meilleurs délais“.

Le MR schaerbeekois demande l’annulation des aménagements installés depuis le début du déconfinement aux abords du parc Josaphat. Début mai, une ordonnance de police avait été adoptée pour modifier l’usage de la voie publique sur plusieurs artères bordant le parc. Certains axes ont été fermés aux voitures pour permettre aux piétons et aux cyclistes d’y circuler en respectant les distances recommandées pour éviter la propagation du coronavirus. Les joggeurs sont également invités à courir autour du parc plutôt qu’à l’intérieur. C’est que le parc est particulièrement prisé des Bruxellois depuis le début du confinement.

“Si l’intention peut apparaître à première vue louable, elle génère néanmoins de multiples effets pervers qui iront immanquablement en s’aggravant au fur et à mesure du déconfinement qui s’annonce“, indique le conseiller communal d’opposition Georges Verzin (MR) à nos confrères de La Capitale.

Après avoir adressé un courrier à la commune pour demander de revoir le dispositif, il écrit désormais un courrier aux ministres Rudi Vervoort et Bernard Clerfayt. Il pointe aujourd’hui “l’illégalité du dispositif” : “Ce règlement a été adopté par le collège des bourgmestre et échevins le 4 mai 2020 avec entrée en vigueur le 5 mai 2020 comme annoncé par les affiches apposées… le 6 mai 2020. Cela fait déjà désordre mais tourne à l’anarchie quand on sait que le 4 mai 2020, jour présumé de l’adoption de ce règlement, le collège des bourgmestre et échevins ne s’est pas réuni. ” Le mandataire estime donc “impératif que ce règlement soit annulé dans les meilleurs délais“.

Rédaction