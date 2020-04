Schaerbeek : un parcours sécurisé pour les joggeurs bientôt proposé dans le parc Josaphat

Pour faire face à l’affluence des piétons, joggeurs et cyclistes dans le parc Josaphat ou autour de celui-ci, la commune de Schaerbeek envisage la mise en place d’un parcours de jogging sécurisé dans les rues autour du parc.

Le collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek a décidé mardi de réaliser un parcours de jogging sécurisé sur les avenues qui bordent le parc Josaphat, pour permettre ainsi à chacun d’être plus à l’aise en cette période de crise sanitaire. Il faut toutefois encore définir l’installation qui sera mise en place : en supprimant une bande de circulation ou une bande de parking ? Les experts de la commune et de Bruxelles Mobilité planchent sur cette initiative et un parcours devrait être prêt d’ici la semaine prochaine, selon la commune

Cette initiative est en tout cas une bonne manière de respecter les mesures de distanciation sociale. Car selon Yves Coppieters, épidémiologiste, il faut une distance d’au moins 3 ou 4 mètres entre les joggeurs et autres piétons pour éviter une contamination.

En plus de ce futur parcours, certains axes qui traversent les avenues Deschanel et Voltaire seront bientôt fermés pour permettre aux gens de s’y promener sans devoir croiser de voitures. Une initiative qui va également être mise en place dans d’autres communes de la Région.

► Lire aussi : Déconfinement : sept communes bruxelloises vont donner plus de place aux piétons et cyclistes

■ Reportage de Thomas Dufrane, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée.