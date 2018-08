Communales 2018 : près de 20% d’électeurs étrangers se sont inscrits à Schaerbeek

La commune de Schaerbeek annonce que 6.367 étrangers se sont inscrites pour voter lors des prochaines élections communales, sur les 67.635 personnes qui se rendront aux urnes le 14 octobre.

Selon la commune, près de 20% de personnes d’origine étrangère se sont donc enregistrées pour pouvoir voter lors du prochain scrutin. “Par rapport à 2012, on compte 3.855 électeurs étrangers nouvellement inscrits cette année”, explique le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (DéFI).

En 2012, 2.361 citoyens européens et 1.437 non européens étaient inscrits sur la liste des électeurs. En 2018, ce chiffre passe à 4.120 citoyens européens (dont 2.410 nouveaux votants) et 2.247 non européens (dont 1.445 nouveaux votants). La commune précise que ces données pourraient varier très légèrement dans les semaines qui viennent, vu les changements d’adresse en cours pour certains habitants.

Gr.I. – Photo : Google Street View