75% des Bruxellois veulent l’extension du réseau de métro

Beliris est le maître d’ouvrage de la réalisation de cette nouvelle ligne de métro 3.

Trois quarts des Bruxellois sont favorables à une extension du réseau de métro et considèrent la future ligne de métro 3 nécessaire, relèvent Beliris et la Stib après avoir mené une enquête après de plus de mille Bruxellois. Le sondage s’intéressait aux habitudes de déplacements à Bruxelles. Il s’agissait aussi de collecter l’avis des navetteurs sur la future ligne de métro, précisent le maître d’ouvrage publique de la Région bruxelloise et la société de transport public. Parmi les répondants, 30% habitent les communes concernées par le projet Métro 3.

3 Bruxellois sur 4 pour une extension

La voiture est actuellement le moyen de transport le plus utilisé par les répondants (46%), relève l’enquête. 11% d’entre eux n’utilisent jamais les transports publics en général et 12% n’utilisent jamais le métro. 74% des Bruxellois estiment par ailleurs que le métro est le moyen de transport le plus efficace pour se rendre à l’autre bout de la ville.

Seul un répondant sur trois estime l’offre de métro suffisamment étendue. 74% des sondés sont favorables à une extension du réseau et soutiennent la création de la nouvelle ligne de métro 3 vers le nord de la ville. Beliris et la Stib pointent même 82% des répondants des communes de Forest, Schaerbeek et Evere.

La nouvelle ligne en deux phases

Beliris est le maître d’ouvrage de la réalisation de cette nouvelle ligne de métro. Le chantier se déroulera en deux phases. La première phase prévoit la conversion de l’axe de pré-métro Nord-Albert. La deuxième étape consiste à creuser un nouveau tunnel reliant la Gare du Nord et Bordet en passant sous Schaerbeek et Evere. Sept stations seront construites.

Quant au timing des travaux, le tronçon Nord-Albert sera converti en 2025, indique Beliris. Les travaux d’extension de la ligne de métro 3 devraient débuter en 2023.

Rédaction