Ridouane Chahid sur les alternatives au métro Nord : “Ceux qui proposent ça n’ont jamais pris le tram 55 !”

Ridouane Chahid, bourgmestre d’Evere, était l’invité de Fabrice Grosfilley ce vendredi dans Bonjour Bruxelles. Il est notamment revenu sur la construction du futur métro 3 et sa prolongation dans sa commune.

Interrogé sur le futur métro qui fait tant polémique, Ridouane Chahid l’affirme : il tient à la prolongation du métro vers sa commune. Les travaux sont estimés aujourd’hui à 2,7 milliards d’euros pour la prolongation vers Bordet, en passant donc par Schaerbeek et Evere. Un montant déraisonnable? “Il faut savoir ce que l’on veut. On est Bruxelles, une capitale européenne et internationale, on veut avoir les moyens de ses ambitions. Il faut investir. On ne peut pas être une capitale européenne et internationale et ne pas avoir une offre de mobilité qui réponde à certains besoins (…) Le métro est un outil majeur“, commente-t-il.

Majeur, certes, mais également très cher. Des alternatives ont été proposées, comme renforcer l’offre de trams déjà existante. Des propositions qui ne convainquent pas le bourgmestre. “Ceux qui disent ça ne prennent pas le tram 55, le matin, à Evere ou Schaerbeek ! Ils ne se rendent pas compte que, parfois, vous devez laisser passer un voire deux trams avant de pouvoir monter dedans pour vous rendre à l’école ou au travail.”

Sur une éventuelle seconde ligne de tram ? “Tous les experts disent que cela coûterait tout aussi cher. Et cela ne va pas résorber le flux en termes de capacité que l’on peut accepter jusque maintenant.”

Ridouane Chahid croit donc toujours au projet du métro, qui n’est pourtant pas prévu avant 2035. “Quand on a pris des engagements envers les citoyens, quand on a fait en sorte que ce soit repris dans l’accord de gouvernement, pour nous, c’est non négociable.”

Rédaction