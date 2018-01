Saint-Josse : La Voix des Sans-Papiers veut remercier les habitants lors d’une manifestation

L’organisation La Voix des Sans-Papiers de Saint-Josse, qui occupe avec divers sans-papiers originaires d’Afrique subsaharienne un bâtiment communal de la place Quetelet, va mener une marche, ce jeudi à 10h30, dans les rues de la commune.

C’est à l’occasion du troisième anniversaire de l’occupation du bâtiment communal situé au numéro 2 de la place Quetelet, à Saint-Josse, que l’organisation La Voix des Sans-Papiers veut mener cette manifestation. Les sans-papiers et coordinateurs de l’association souhaitent ainsi remercier les habitants et la commune “pour leur solidarité et leur hospitalité”, en opposition à la politique migratoire du gouvernement fédéral et du secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Théo Francken.

La marche débute ce jeudi à 10h30 sur la place Quetelet avant de mener les manifestants à travers les rues de la commune, jusqu’à une prise de parole prévue devant la maison communale, à 11h30.

Photo : Google Street View