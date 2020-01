Budget en équilibre à Saint-Josse : la commune va alimenter un fonds de pension

La commune bruxelloise de Saint-Josse-Ten-Noode affiche une nouvelle fois un projet de budget en équilibre pour l’année qui commence.

Ce budget confirme les intentions des autorités locales d’internaliser trois services dont deux directement liés au stationnement et d’anticiper la réforme des pensions en commençant à alimenter un fonds communal d’un montant de 500.000 euros à cette fin, a indiqué mercredi le bourgmestre Emir Kir (PS).

Dans les chiffres, le budget 2020 de la commune affiche un boni de 560.000 euros, soit l’écart qui sépare les dépenses (94.064.000 euros) et les recettes (94.627.000 euros). Le tout est obtenu sans hausse des additionnels au Précompte Immobilier et à l’IPP. La commune a un boni cumulé de 7,23 millions d’euros.

Trois nouveaux services communaux

Selon Emir Kir, trois nouveaux services communaux seront créés pour internaliser des services concédés : l’exploitation du parking Scailquin dont la concession arrive à échéance, le stationnement en voirie, et les Bains de Saint-Josse.

L’opération s’inscrit dans une volonté de transparence et de mutualisation des moyens (financiers et juridiques). Dans la commune dont la population est la plus jeune du pays, la plus dense, et aux revenu moyen le plus faible, la majorité a décidé de continuer à investir dans les équipements collectifs et les aides aux ménages. La nouvelle crèche du quartier Nord (“La Comète”) ouverte à la fin de l’année 2019 sera pleinement opérationnelle.

L’aménagement de la nouvelle esplanade Saint-Lazarre qui s’achèvera cette année permettre l’ouverture du futur marché dominical du quartier nord organisé depuis ce nouvel espace aéré à la place Rogier. Se félicitant de la rigueur selon lui maintenue dans la gestion des finances communales, Emir Kir a souligné que le tout était rendu possible grâce au soutien de la Région bruxelloise avec laquelle les politiques de la commune sont articulées.

Belga