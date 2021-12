L’année dans la seringue : mai

BX1 vous propose une rétrospective de l’année politique. Mois par mois, ce qui nous a marqué en 2021 : la lutte contre la Covid19, l’économie au ralenti, la mobilité en transition et les débats houleux au sein de la classe politique…

En mai, fais-ce qu’il te plait, dit le dicton. Pourtant en 2021 la covid19 continue de contrarier sérieusement la liberté des citoyens bruxellois. Le 10 mai les cours peuvent reprendre en présentiel dans toutes les écoles. Un nouveau comité de concertation, réuni le 11, annonce bien d’autres assouplissements… mais ils ne seront d’application qu’au moi de juin et à la condition explicite qu’il y ait moins de 500 patients en soins intensifs. Ces assouplissements concernent notamment l’élargissement de la bulle de contact à 4 personnes, la réouverture de l’Horeca et l’autorisation d’organiser des évènements jusqu’à 200 personnes en intérieur (400 à l’extérieur). Surtout, les ministres arrêtent lors de ce comité de concertation le principe d’un “Covid Safe Ticket” (les réformateurs se sont opposés au terme de “pass”) qui doit permettre à ceux qui seront en sa possession d’assister aux évènements de grande ampleur dans le courant de l’été. A l’époque on imagine que le CST ( accessible à ceux qui sont vaccinés, ont été malades récemment ou réalise un test PCR) sera utilisé pour des évènements comme Tomorrow Land, le festival Pukkelpop et le grand prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps.

Fin mai 4 550 000 Belges de plus de 18 ans ont reçu une première de dose de vaccin, soit près d’un adulte sur deux dans le pays. Un “espoir” pour un “retour à la vie normale” a souligné le Premier ministre Alexander De Croo. Deux millions de personnes ont reçu les deux doses soit 21,8% de la population de plus 18 ans.

A Bruxelles, ce mois de mai 2021 sera surtout celui où la majorité régionale a sérieusement commencé à se déchirer. Le 3 une ordonnance du tribunal de première instance condamne la STIB pour discrimination à l’embauche. Une candidate portant le foulard obtient 50 000 euros de dommages et intérêts, mais surtout, le tribunal enjoint la société de transports en commun à de cesser de fonder sa politique de recrutement du personnel sur un principe de neutralité exclusive interdisant à l’ensemble de son personnel le port de tout signe convictionnel. Quatre jour plus tard, dans une interview très remarquée où elle n’épargne pas les socialistes, Rajae Maouane estime que le jugement doit faire jurisprudence dans l’ensemble des administrations et que la STIB ne doit pas aller en appel. Défi et d’autres partenaires de majorité s’étranglent. La majorité se divise entre ceux qui veulent laisser la Stib faire appel de ce jugement (Défi, Open VLD) et ceux qui ne le souhaitent pas (PS, Ecolo). La tension est si vive que Défi menace de quitter le gouvernement, l’affaire remonte au niveau national où Paul Magnette (président du PS) prend une position différente de celle des socialistes bruxellois, et le clivage divise même le CDH, pourtant dans l’opposition. Le dossier sera tranché en gouvernement le 17 juin : la STIB ne fera pas appel mais la neutralité exclusive sera la règle pour toutes les fonctions d’autorité ou en contact avec le public.

Malgré ce climat de cette crise, la majorité bruxelloise approuve en mai le projet d’aménagement directeur du quartier Midi, débloque une nouvelle prime pour le secteur des taxis (c’est déjà la troisième, avec un montant de 3000 euros par voiture) et une enveloppe de 8 millions pour venir en aide au secteur hôtelier.

Au fédéral c’est l’affaire Jurgen Conings qui met le gouvernement sur les dents. Depuis le 17 mai ce militaire fiché pour ses opinions radicales a disparu en emportant des armes de guerre et des explosifs à la caserne de Bourg-Léopold. Il menace le virologue Marc Van Ranst, qui sera, ainsi que la ministre de la Défense, placé sous surveillance policière. Le parquet fédéral coordonne l’enquête, les moyens mobilisés par l’armée et la police sont considérables mais le fugitif ne sera pas repris. Son corps est finalement retrouvé le 20 juin par un promeneur.

Au niveau international on retiendra que le volcan Nyiragongo est entrée en éruption près de Goma ainsi que le détournement du vol Athènes-Vilnius par le régime Biélorusse. Un avion de chasse contraint l’avion de ligne à se poser à Minsk. L’ancien rédacteur en chef du média d’opposition Nexta, Roman Protassevitch est immédiatement arrêté.

Plus léger, le 22 mai, le concours Eurovision de la chanson organisé à Rotterdam, est remporté par le groupe Maneskin pour la chanson Zitti e buoni , et le 30, le Giro (tour d’Italie) est remporté par Egan Bernal.

Fabrice Grosfilley