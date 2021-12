L’année dans la seringue : avril

BX1 vous propose une rétrospective de l’année politique. Mois par mois, ce qui nous a marqué en 2021 : la lutte contre la Covid19, l’économie au ralenti, la mobilité en transition et les débats houleux au sein de la classe politique…

Et si les mesures sanitaires, bien que respectées par une très large majorité de la population, finissaient par être contestées par une minorité ? Le mois d’avril s’ouvre une par une action de protestation qui dégénère au Bois de la Cambre. Cela ne devait être qu’une blague, l’annonce sur Facebook d’un festival de DJ pour le 1er avril, mais cela se termine en bataille rangée. Plusieurs milliers de jeunes investissent le bois ce jour-là et refusent les ordres de dispersion (les interdictions de rassemblements et le couvre feu sont toujours d’application à cette période-là). Des véhicules de police sont caillassés ou incendiés, des barricades dressées. En fin de journée les affrontements entre les participants à « la boum » et la police de Bruxelles auront fait 26 blessés, dont 3 policiers.

Pendant ce temps-là les chiffres d’hospitalisation n’en finissent pas de grimper. Dès le 2 avril la barre symbolique des 3000 patients à l’hôpital est dépassée. Le 19 avril 946 patients sont en soins intensifs, le porte-parole du Centre interfédéral de crise, Yves Van Laethem, indique le lendemain que quasiment tous les lits sont occupés. Le pic est atteint et les chiffres iront ensuite en diminuant.

Anticipant cette diminution (les contaminations sont reparties à la baisse depuis le début avril) le comité de concertation, réunit le 14 avril, autorise les écoles à reprendre leurs cours en présentiel jusqu’à la deuxième secondaire à partir du 19. Le 26, les magasins non essentiels peuvent rouvrir et les métiers de contact non-médicaux peuvent reprendre leurs activités .

Le 23 avril, nouvelle réunion du comité de concertation et nouvel assouplissement : on annonce que les terrasses pourront rouvrir dès le 8 mai , avec un maximum de 4 personnes par table, sauf pour les familles nombreuses, et un maximum de 50 personnes par terrasse. Les tables doivent être séparées de 1,50 m. Le personnel doit en permanence porter le masque et le service au bar n’est pas autorisé.

Ce mois d’avril est aussi celui d’une accélération de la vaccination. Les plus de 50 ans sont désormais éligibles pour recevoir une première dose. Il est également possible de s’inscrire sur liste d’attente pour profiter des doses excédentaires. Les chiffres commencent à être moins bons en Région Bruxelloise qu’en Flandre et en Wallonie : une partie significative des bruxellois ne répondent pas aux invitations ou refusent la vaccination. Le 19 avril la plateforme Bruvax est lancée pour faciliter les prises de rendez-vous, alors que les deux autres régions utilisent le système Q-vax. Au niveau mondial le cap des 3 millions de morts dus à la Covid19 est désormais franchi.

Sur la scène diplomatique, un belge s’illustre. Charles Michel, président du conseil européen est au centre d’un « sofa gate ». Le 7 avril en visite officielle en Turquie il n’a laissé qu’un strapontin à la présidente de la commission européenne Ursula Von der Leyen, prenant d’office le seul fauteuil offert par le président Erdogan et reléguant la présidente à un peu enviable rôle de faire-valoir. Des excuses suivront.

En Grande-Bretagne, Philip Mountbatten époux de la reine Élisabeth II, meurt le 9 avril à l’âge de 99 ans.

En région Bruxelloise on retiendra encore deux informations concernant l’urbanisme et le patrimoine : le classement de la prison de Saint-Gilles, et le permis délivré au projet «le chat / cartoon muséum » de Philippe Geluck. 4000 m2 d’espace d’exposition sont prévus. L’argent investie par la Région dans ce projet (plus de 9 millions) provoque la polémique, avec une pétition lancée par les milieux culturels qui recueille plus de 4000 signatures. L’ouverture est prévue pour 2024.

