Voici les commerces et services qui ouvriront leurs portes jusqu’au 1er janvier 2019

Des cadeaux de dernière minute, un repas à préparer ou encore des festivités à préparer : ces prochains jours s’annoncent intenses pour les consommateurs qui vont foncer dans les magasins bruxellois. Quels magasins et quels services ouvriront toutefois leurs portes d’ici le 1er janvier ? On fait le point.

Supermarchés

Vu que le jour du Nouvel an est prévu ce mardi, bon nombre de magasins ont décidé d’exceptionnellement ouvrir leurs portes ce week-end, et plus particulièrement ce dimanche.

Du côté de Delhaize, tous les supermarchés Shop’n’Go, AD Delhaize et Delhaize seront ouverts ce dimanche, la plupart entre 9h00 et 18h00. Le lundi 31 décembre, tous les magasins fermeront leurs portes à 18h00. Les plus grands supermarchés seront par contre fermés le mardi 1er janvier, au contraire de certains Shop’n’Go. Vous pouvez découvrir les enseignes Delhaize ouvertes ces dimanche, lundi et mardi en cliquant ici.

Concernant Carrefour, les hypermarchés ouvriront exceptionnellement leurs portes ce dimanche, et fermeront leurs portes à 18h00 ce lundi. Ils seront également fermés le mardi 25 décembre. Concernant les Carrefour Market et Carrefour Express, ceux-ci seront ouverts ces dimanche et lundi comme d’habitude, et près de 200 à 250 Carrefour Express ouvriront ce mardi : vous pouvez les retrouver en cliquant ici.

Du côté de Colruyt, les magasins ouvriront exceptionnellement leurs portes ces dimanche et lundi de 8h30 à 17h00. Ces enseignes, tout comme les magasins Okay et Bioplanet, seront toutefois fermés le mardi 25 décembre. De nombreux Spar devraient en outre faire de même le 1er janvier. Cliquez ici pour découvrir si un magasin près de chez vous ouvre ses portes.

Une grande partie des magasins Lidl ouvriront leurs portes le dimanche 30 décembre, de 9h00 à 17h00. Du côté des supermarchés Match, les horaires varient d’un magasin à l’autre pour l’ouverture du dimanche. De même pour les magasins de la chaîné Intermarché.

Aldi a pour sa part fait le choix de respecter les congés habituels. Les magasins resteront fermés le dimanche 30 (et le 1er janvier), mais seront accessibles le lundi 31.

Les hypermarchés Makro, à Sint-Pieters-Leeuw et Machelen, seront également ouverts exceptionnellement le dimanche 30 décembre, mais fermeront plus tôt le lundi 31 décembre. Les portes resteront closes le mardi 1er janvier.

Les hypermarchés Cora et leur galerie commerçantes seront également ouverts exceptionnellement ce dimanche : à Anderlecht et Woluwe-Saint-Lambert, les magasins ouvriront de 9h00 à 18h00, tout comme le lundi 31 décembre (dès 8h30 à Woluwe-Saint-Lambert).

Divers commerces de proximité peuvent cependant ouvrir leurs portes, selon la volonté des propriétaires indépendants de ces magasins.

Commerces

Concernant les centres commerciaux, le City 2 ouvrira exceptionnellement le dimanche 30 de 11h00 à 18h00 et fermera à 18h00 le lundi 31. Aucune ouverture n’est toutefois prévue le mardi 1er janvier.

Le Woluwe Shopping Center, à Woluwe-Saint-Lambert, ne sera pas ouvert ce dimanche 30 décembre et fermera à 18h00 ce lundi. Aucune ouverture n’est prévue par contre le 1er janvier. De même pour Docks Bruxsel, à Bruxelles, qui n’ouvrira pas dimanche et fermera ses portes à 17h30 ce lundi.

Le Westland Shopping Center, à Anderlecht, ne proposera pas non plus d’ouverture spécifique ce dimanche et fermera à 18h00 ce lundi. Tout comme le Basilix Shopping Center, à Berchem-Sainte-Agathe. Enfin, la Galeria Inno, sur la rue Neuve, sera elle ouverte jusque 18h00 le lundi 30, avant de fermer ses portes le mardi 1er janvier.

Plusieurs commerces du Pentagone, à Bruxelles, devraient également être ouverts ce dimanche 30.

Les magasins Ikea d’Anderlecht et de Zaventem n’ouvriront que jusqu’à 15h00 le 31 décembre et seront fermés le 1er janvier.

Services

Les pharmacies sont fermées ce week-end et le 1er janvier. Vous pouvez, toutefois, contacter la pharmacie de garde de votre commune pour tout besoin urgent de médicaments. Cliquez ici pour découvrir quelle pharmacie de garde est disponible dans votre commune.

Les bureaux de bpost sont fermés le lundi 31 décembre à partir de 16h00, même si certains points de contact bpost restent accessible via les magasins de proximité proposant ce service. Les lettres et colis ne seront pas distribués le 1er janvier mais bien le 31 décembre.

Les banques ne sont normalement pas fermées le 31 décembre mais elles resteront bien portes closes le 1er janvier. Les services bancaires électroniques resteront eux disponibles partout et à tout moment, même pendant les jours de fermeture. Il sera donc possible d’effectuer des opérations bancaires en ligne et mobiles, de payer par carte et d’effectuer des transactions dans les self-banques.

Certaines administrations communales ouvriront le matin du lundi 31 décembre mais resteront portes closes le jour de l’an. Les administrations fédérales resteront aussi portes closes jusqu’au 25 décembre inclus.

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Bruno Fahy