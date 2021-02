Une vague de froid s’installe : à quoi doit-on s’attendre dans les prochains jours ?

Le froid s’installe à Bruxelles. Pour la deuxième journée consécutive, la capitale s’est réveillée sous un manteau blanc. Et il faut encore attendre des froids polaires pour les prochains jours.

Ainsi, “ce sera un temps glacial à Bruxelles dans les prochains jours, avec des maxima négatifs de -5 à -4 degrés jusqu’à mercredi. Peut-être qu’à partir de jeudi, on aura des températures de -2 à 0 degré, durant la journée, mais toujours un temps très froid durant la nuit“, nous indique David Dehenauw, météorologue et chef des prévisions à l’Institut royal météorologique.

“Le froid va se maintenir durant toute la semaine, avec des températures durant la nuit vers les -10 ou -8 degrés, peut-être localement entre -15 et -10 degrés (le long de la frontière hollandaise ou localement dans les Ardennes)“, explique David Dehenauw, “Les températures pourraient atteindre la barre des 0 degré à partir de jeudi, mais juste 0 degré localement. Mais avant cela, aujourd’hui, demain, après-demain, les températures resteront négatives le jour et la nuit, avec un vent faible à moderé de secteur Est à Nord-Est“.

Quant à la neige, “le temps sera relativement sec à partir de demain, avec aussi des périodes ensoleillées. Dans ce cas, les températures vont chuter, la nuit, entre les -15 et -10 degrés“, ajoute-t-il.

Peut-on déjà parler d’une vague de froid ?

Même si les températures sont aujourd’hui en-dessous de zéro, on ne peut pas encore parler de vague de froid : il faut combiner deux critères, à savoir “au minimum cinq jours d’affilée avec des maxima négatifs à Uccle [où se trouve l’Institut royal météorologique, NDLR] dont trois nuits avec -10 degrés ou des températures plus basses. Pour l’instant, on n’est pas encore là, mais ce n’est pas exclu, cela dépendra entre-autres de la nébulosité la nuit“, explique David Dehenauw.



La dernière vague de froid mesurée en Belgique remonte à février 2012. “On avait alors eu une vague de froid de 14 jours, entre le 30 janvier et le 12 février. C’était une période très longue“, rappelle le prévisionniste, “les vagues de froid sont donc un phénomène assez rare, on en a eu dans les années 1990, et en 1985 il y a eu 3 vagues de froid le même hiver“.

Les vagues de chaleur restent donc bien plus courantes dans notre pays, puisqu’on en mesure au minimum une par été depuis 2015.

En provenance du Nord de l’Europe

Le froid actuel s’étend à toute l’Europe. “On a une situation très froide, engendrée par le flux de secteur nord. On a eu déjà des températures très basses en Scandinavie. Il y avait une dépression sur la Russie, et les vents de Nord ont transporté ce froid vers la Russie, puis cela a été suivi par un changement de vent. Maintenant il souffle de secteur Est-Nord Est, donc ce froid a été transporté vers la Belgique, les Pays-Bas, le Nord de la France, l’Allemagne, la Pologne, etc“, explique le météorologue.

