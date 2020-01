Un nouveau système de neutralisation des particules fines a été inauguré ce mardi dans le parking 2 Portes, près de la porte de Namur. Il s’agit d’une première à Bruxelles.

Ce système neutralise jusqu’à 70% des particules, jusqu’à 40% des particules fines et jusqu’à 20% des particules ultrafines. Il a été développé par l’entreprise ENS Clean Air, en collaboration avec l’Université de Maastricht aux Pays-Bas. Le dispositif recourt au procédé de l’ionisation positive pour capturer les particules présentes dans l’air ambiant.

Une fois transformées en poussière grossière, les particules ne peuvent plus être transportées dans l’air, ni inhalées. Elles sont alors destinées à être collectées pour être détruites dans un centre spécialisé. Plus précisément, l’air vicié aspiré dans le système dote les particules fines d’une charge électrique positive. Celles-ci se lient alors pour former des particules plus volumineuses. Elles sont ensuite attirées par une plaque collectrice qui les immobilise et les convertit en poussières grossières.

11 machines installées dans le parking 2 Portes

11 machines ont été installées dans le parking 2 Portes, près de la porte de Namur. Chacune coûte environ 50.000 euros.

“Nous considérons qu’un impact positif sur la société et l’environnement fait intégralement partie de notre mission”, souligne Roland Cracco, CEO d’Interparking. La société vise à équiper l’ensemble de ses infrastructures de ce système de purification de l’air d’ici 2030. La technologie devrait ainsi être rapidement étendue à Namur et à Bruxelles (parkings Grand-Place et gare du Nord en premier lieu), mais Bruges, Anvers et Gand sont aussi dans le viseur. La priorité est donnée aux parkings les plus affectés par la pollution automobile.

Interparking avait déjà équipé début avril le parking du Beffroi à Namur et début janvier le parking Roosevelt à Anvers.

Avec Belga

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Yannick Vangansbeek