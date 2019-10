Un homme intoxiqué au monoxyde de carbone mardi à Saint-Josse-ten-Noode

Un homme a été intoxiqué au monoxyde de carbone, dans la nuit de lundi à mardi vers 00h30, dans son appartement situé rue Scailquin à Saint-Josse-ten-Noode, a indiqué mardi en fin de matinée Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. La cause de cette intoxication est une mauvaise extraction des gaz de combustion d’une chaudière.

“Un appel est entré à la cellule d’urgence 112 de Bruxelles mardi vers 00h30, pour une demande d’ambulance rue Scailquin à Saint-Josse-ten-Noode. Un habitant du 9e étage d’un immeuble signalait qu’un de ses voisins appelait à l’aide et tapait sur les murs et le sol”, a expliqué Walter Derieuw. “Dès que les ambulanciers ont pénétré dans le couloir de l’étage concerné, leur détecteur de gaz s’est déclenché. Ils ont alors fait appel aux pompiers. Ces derniers sont arrivés et ont forcé la porte d’entrée de l’appartement. Ils ont trouvé un monsieur d’une septantaine d’années au sol. Ils lui ont immédiatement administré de l’oxygène en grande quantité et l’ont évacué”, a-t-il poursuivi.

L’homme a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé. Quant à l’appartement, il a été ventilé. “Une concentration de plus de 0,02 % de monoxyde de carbone y a été mesurée. Il faut savoir qu’une exposition pendant trois heures à un taux de 0,04% de monoxyde de carbone dans l’air peut être mortel”, a précisé le porte-parole des pompiers.

L’origine de l’empoisonnement est la mauvaise extraction des gaz de combustion d’une chaudière présente dans la cuisine de l’appartement de la victime. La chaudière a été scellée par le technicien de Sibelga sur place.

Belga – Photo: Belga