Tourisme : Visit.brussels annonce un mois de juillet “très bon”

Grâce au Grand départ du Tour de France à Bruxelles, au festival Tomorrowland et aux rencontres européennes au début de l’été, le mois juillet a été un grand cru pour le tourisme bruxellois.

Visit.brussels a déjà réalisé un bilan provisoire du tourisme bruxellois au mois de juillet et ce bilan s’annonce particulièrement bon, selon ses données dévoilées ce mercredi par la RTBF. En effet, ces résultats provisoires montrent que ce mois de juillet est le meilleur jamais enregistré à Bruxelles. Le taux d’occupation hôtelière jusqu’au 28 juillet était ainsi de 77,7%, soit le meilleur taux jamais enregistré pour un mois de juillet.

“Ce qui est exceptionnel, c’est l’écart très faible entre les week-ends et les jours de semaine, ce qui indique un bon mix entre loisirs et affaires”, nous précise Noémie Wibail, porte-parole de Visit.brussels. Ces bons résultats s’expliquent principalement par trois événements : le départ du Tour de France à Bruxelles, début juillet, les deux week-ends du festival Tomorrowland à Boom et les réunions européennes qui ont eu lieu au début de l’été. Visit.brussels indique en outre que ces résultats sont d’autant plus exceptionnels qu’en 2018, les activités en juillet ne manquaient pas avec notamment l’Ommegang et les réunions de l’OTAN.

Visit.brussels a également apporté des précisions concernant les visiteurs étrangers qui ont assisté au Tour de France à Bruxelles : 63% d’entre eux ont passé au moins une nuit en Belgique. Ce sont en outre les Français qui étaient les mieux représentés dans la capitale devant les Néerlandais, les Allemands, les Britanniques et, ensuite, les Italiens.

Le bilan définitif de ce mois de juillet sera révélé dans les prochaines semaines.

Gr.I. – Photo : Belga/David Stockman