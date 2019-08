Tour & Taxis : le danger écarté après une fuite de gaz

Une fuite de gaz a été signalée mardi matin sur un chantier situé rue de l’Entrepôt, à proximité de Tour & Taxis, d’après une information de RTLInfo, confirmée par la police à l’Agence Belga. Entretemps, les pompiers et Sibelga, le gestionnaire des réseaux de gaz et d’électricité, sont intervenus et toutes les personnes évacuées ont pu regagner leurs bâtiments.

La rue de l’Entrepôt et l’avenue du Port avaient été fermées à la circulation et plusieurs bâtiments situés dans cette zone avaient été évacués, dont le centre administratif de la Communauté flamande. “Toutes les personnes qui ont été évacuées mardi matin dans les environs de Tour & Taxis à Bruxelles ont pu regagner leurs bâtiments“, a indiqué le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, Olivier Slosse. “Le danger lié à une fuite de gaz sur un chantier au niveau de la rue de l’Entrepôt est désormais écarté“, a-t-il ajouté.

La fuite n’est pas encore réparée mais il n’y a plus de risque d’explosion.

Source: Belga / Image: Google Maps