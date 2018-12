Toiletter gratuitement les chiens de SDF : action de solidarité à la fondation Prince Laurent

Depuis huit ans, la fondation Prince Laurent héberge des personnes sans abri et leurs animaux de compagnie, dans des locaux chauffés, à l’Armée du salut. Elle leur assure un repas et un accompagnement. Cette année, elle s’associe à une action de solidarité et leur propose en cette période de fête de faire toiletter gratuitement leurs chiens. C’est une jeune toiletteuse, Maud Labbé, qui a contacté l’association pour offrir ses services bénévolement.

► Reportage d’Adeline Bauwin et Béatrice Broutout