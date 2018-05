Theo Francken et Bart De Wever visés par les avocats de la famille de Mawda

Les avocats des parents de la fillette Mawda, atteinte mortellement par une balle de la police, envisagent de porter plainte au civil contre Theo Francken et Bart De Wever pour divulgation d’informations confidentielles, rapportent Le Soir et La Libre Belgique lundi.

La défense met en cause les informations livrées fin de la semaine dernière par le président de la N-VA, Bart De Wever, sur le parcours de la famille Shawri, précisant que les parents et leurs enfants avaient été interceptés dans notre pays à plusieurs reprises, notamment dans un camion frigorifique. “Au Parlement, en commission, on refuse de répondre aux questions des députés parce que l’enquête est en cours. Et puis, alors que l’enquête est toujours en cours, Bart De Wever balance dans tous les détails. Comment ces informations se sont­-elles retrouvés entre les mains du bourgmestre d’Anvers ?“, s’interroge Selma Benkhelifa, avocate de la famille.

Question de faisabilité sur le plan juridique

Selon Alexis Deswaef, l’ancien président de la Ligue des droits de l’homme, ces informations ont fuité illégalement du cabinet du Secrétaire d’Etat à la migration (N-VA) Theo Francken. Selma Benkhelifa explique la volonté de la défense de déposer plainte “car ce qui s’est produit est grave, mais nous vérifions la faisabilité au plan juridique. En effet, pour aboutir, il faudra une levée de l’immunité parlementaire de Theo Francken et/ou de Bart De Wever, laquelle ne peut être possible que par l’intervention du président de la Chambre, qui n’est autre que Siegfried Bracke, du même parti...”.

“Notre priorité, c’est l’enterrement de Mawda”

Pour le moment, “on est coincé“, observe-t-elle. Le dossier est à l’étude et l’avocate précise que “si nous devions décider finalement de ne pas y aller, ce serait juste parce que nous considérerions que la plainte n’a aucune chance d’aboutir, pas parce que nous la jugerions infondée“. “Notre priorité pour le moment, c’est l’enterrement de Mawda. Et après, la régularisation de sa famille“, ajoute-­t­-elle.

Belga