Télétravail, le grand basculement ? Réponse en débat dans Versus

Avec le confinement, le télétravail est devenu la norme, sauf dans les entreprises ou organismes devant travailler à guichets ouverts. Jusqu’ici, seuls 17% des Belges le pratiquaient. Le télétravail occasionnel est-il en train de devenir structurel ? Et dans quelles conditions? Comment réussir son entrée dans le monde du travail à domicile?

Le passage brutal au télétravail ne s’est pas toujours fait sans mal. La ligue des familles a reçu de nombreux appels de familles en détresse, relève Lola Galler, de la Ligue des familles. Jongler avec la multiplication des tâches est difficile, comfirme Florence Castieaux, coach professionnelle et privée.

Ce mode de travail exige un cadre légal, déjà en place dans certaines entreprises en ce qui concerne le télétravail structurel, explique l’avocate Géraldine Hallet, spécialiste en droit du travail. Il existe un autre cadre légal pour le télétravail dit occasionnel pour cas de force majeur, qui nous concerne plus spécifiquement aujourd’hui avec le coronavirus.

Pour Jean-Pierre Boninsegna, secrétaire fédéral Setca-FGTB, “personne n’était prêt, ni les travailleurs ni les employeurs.” Le syndicaliste pointe en particulier l’impréparation et l’inadaptation du management : “les methodes de management ne sont pas adaptées au télétravail structurel et cela pose un énorme problème parce que le manager est frustré et le travailleur est mis sous pression.”