Séverine de Laveleye : “Des clarifications doivent être données sur les rencontres entre proches”

Séverine de Laveleye (Ecolo), députée à la Chambre et membre de la Commission Santé, a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu, ce jeudi, sur BX1+.

La députée fédérale est d’abord revenue sur les décisions du dernier Conseil National de Sécurité, notamment la mesure entourant les rencontres entre proches. “Cette mesure est sûrement complexe. On continue de poser des questions au niveau du Parlement pour mieux la comprendre. On se doute que c’est compliqué pour les familles nombreuses, on s’interroge encore. Il y a plusieurs clarifications qui doivent être données. Mais c’est un pas dans le bon sens et cela va déjà soulager beaucoup de personnes dès ce dimanche”, dit Séverine de Laveleye.

Concernant le travail du gouvernement fédéral sur la gestion de cette crise sanitaire du Covid-19, elle confirme certaines questions qui restent en suspens, notamment sur les masques. “Le fédéral a un grand rôle à jouer pour permettre à chaque Belge d’être protégé”, explique-t-elle, “c’est facile de mettre ce problème des masques sur le dos des communautés quand on a vu la réponse du fédéral par rapport aux protections distribuées au personnel soignant”.

Séverine de Laveleye rappelle que l’accès aux commerces doit être réservé aux urgences : “Ce ne doit pas être un moment shopping. (…) On doit être très attentif dans les prochains jours au risque d’avoir très vite un retour de manivelles”, confie la députée fédérale.

■ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.