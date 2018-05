Le Salon de la Formation : tout savoir sur les formations et secteurs porteurs d’emploi

Bruxelles Formation et ses partenaires organisent pendant deux jours ce mardi et demain mercredi un salon destiné à orienter les chercheuses et chercheurs d’emploi vers les formations disponibles, et les conseiller dans leur choix.

18 secteurs d’activité porteurs d’emploi seront présents au salon dans des domaines très divers : social, santé, sport, économie numérique, Horeca, sécurité et prévention, environnement-agriculture-nature, communication, etc.

► Explications (interviews et images : Nicolas FRANCHOMME)