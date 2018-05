Saint-Gilles : des habitants se mobilisent pour les moineaux

C’est un constat alarmant : 95% des moineaux de Bruxelles ont disparu. Les rénovations et nouvelles constructions ne disposent plus des cavités essentielles à leur reproduction. Les moineaux manquent également de nourriture. Ils ont besoin de beaucoup de végétation, de graines et de buissons très denses. Grâce à l’action de quelques Saint-Gillois, des colonies résistent sur la commune.

Grâce à la mobilisation d’une poignée de Saint-Gillois qui distribuent des kits aux habitants de la commune, quelques colonies de moineaux résistent. Dans le kit : de la nourriture, de quoi la distribuer, et des abris pour les oiseaux. Actuellement, une quinzaine d’habitants se prêtent au jeu. A terme, une cinquantaine de lieux aménagés pour les moineaux devraient voir le jour.

Photo : Marie-Nöelle Dinant