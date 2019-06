Rudi Vervoort (PS) : “Les entités fédérées ont une pleine capacité de définir leur destin”

Ce vendredi, le PS a invité Ecolo et Défi à entamer les négociations en vue de former un gouvernement bruxellois. L’invitation a été officiellement lancée par les formateurs Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort.

“Il y avait sans doute une attente bruxelloise pour une coalition de ce type-là. Elle était politiquement possible. On vit dans un état fédéral. Les entités fédérées ont une pleine capacité de définir leur destin. C’est ce que nous faisons”, déclare le socialiste Rudi Vervoort au micro de BX1.

Pourquoi avoir attendu dix jours pour rentrer dans le vif des négociations? “En politique, il faut toujours un temps de réflexion. Un temps d’analyse. Un temps de dialogue et de discussion pour faire retomber la fièvre post-électorale”, répond le formateur.

YdK