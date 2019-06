Ridouane Chahid (PS): “Le PTB cherche à chaque fois des prétextes pour prendre leurs responsabilités”

Le socialiste Ridouane Chahid, député sortant et député réélu, puisqu’il a obtenu le 6ème score de la liste PS à la Région bruxelloise aux dernières élections. Il était l’invité de Jean-Jacques Deleeuw dans l’interview.

Entre le PS et les autres partis, est-ce qu’il faut des majorités miroirs, entre les régions et le fédéral? “Je pense qu’il faut tout d’abord des majorités qui tiennent, compte du résultat des élections. On a effectivement perdu quelques pourcentages, mais on reste la première force politique en Wallonie et à Bruxelles. C’était l’objectif.”

Si le signal des électeurs doit être pris en compte à Bruxelles, c’est bien la victoire d’Ecolo et du PTB. Donc la logique serait de travailler avec ces deux partis, fait remarquer Jean-Jacques Deleeuw.

“Il est vrai que l’électeur a donné un signal par rapport aux écologistes. Mais je rappelle quand même qu’ils sont encore en deçà de leur score de 2009, où ils avaient fait 16 sièges. […] Quant au PTB, j’attends toujours leur signal par rapport à leur participation au gouvernement. Et j’ai l’impression qu’à chaque fois qu’il y a une condition pour eux d’y participer, ils mettent une condition supplémentaire. On l’a encore vu hier, où ils ont indiqué que si le PVDA n’était pas au gouvernement du côté flamand, ils ne monteraient pas du côté francophone. J’ai l’impression qu’ils cherchent à chaque fois des prétextes pour prendre leur responsabilité.”

