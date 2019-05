Revivez le débat exceptionnel de BX1 entre les 12 têtes de listes bruxelloises francophones et néerlandophones

Ce lundi 6 mai, les 12 têtes de listes bruxelloises pour les élections régionales du 26 mai étaient réunies au centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, le W:HALLL.

Un débat en public exceptionnel puisqu’il réunissait les candidats francophones et néerlandophones sur un même plateau. Céline Frémault (cdH), Bianca Debaets (CD&V), Bernard Clerfayt (DéFI), Alain Maron (Ecolo), Elke Van den Brandt (Groen), Claude Moniquet (LISTES DESTEXHE), Françoise Schepmans (MR), Cieltje Van Achter (N-VA), Pascal Smet (One.brussels), Guy Vanhengel (Open Vld), Rudi Vervoort (PS) et Françoise De Smedt (PTB) se sont ainsi affrontés pendant deux heures sur les thèmes de la mobilité et du vivre-ensemble.

Les candidats ont aussi été interpellés par des citoyens, invités à plusieurs moments du débat à poser leurs questions.