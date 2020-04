Réquisitionner les hôtels, la solution urgente pour les sans-abri, selon DoucheFLUX

La Région bruxelloise doit réquisitionner les hôtels pour permettre aux personnes sans logement d’être confinées, plaident jeudi l’ASBL DoucheFLUX, le Syndicat des immenses et le mouvement Droit à un toit.

“Le simple, timide et complexe incitant de la Région bruxelloise pour confiner des personnes sans chez-soi dans des chambres d’hôtel ne suffira pas. La seule solution est la réquisition d’hôtels par la Région”, a déclaré DoucheFLUX jeudi.

Le gouvernement bruxellois a débloqué un budget permettant d’octroyer un forfait de 19 euros par personne et par nuit pour les hôtels qui acceptent d’accueillir des sans-abri. Mais pour DoucheFlux, qui vise à faciliter la réinsertion des plus précaires, et ses associations partenaires, cette mesure est insuffisante. “On ne peut baser une politique de santé publique sur des miracles. Chaque journée non confinée représente un risque pour la personne (concernée) et son entourage”, a affirmé l’association DoucheFlux pour appuyer sa proposition d’une réquisition des hôtels.

Selon elle, la mesure actuelle concernant une possible occupation des hôtels se heurte à trois obstacles. Premièrement, la condition de signer une convention quadripartite complexifie les démarches. Deuxièmement, les démarches ne peuvent être entamées si la commune sur laquelle se trouve l’hôtel n’a pas donné son accord. Enfin, les démarches entreprises par les réseaux d’aide aux sans-abri rencontrent beaucoup de difficultés à entrer en contact avec les propriétaires des hôtels et donc à leur donner des informations complètes.

Belga – Photo: BX1