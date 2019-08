Près de 190 espèces d’abeilles sauvages recensées à Bruxelles grâce à WildBnB

Wild Bees and Brussels ou WildBnB, c’est le nom du projet porté par le laboratoire d’agroécologie de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) afin de recenser et protéger les différentes espèces d’abeilles sauvages dans la capitale.

Depuis février dernier, des chercheurs du laboratoire d’agroécologie de l’ULB s’occupent de recenser les différentes espèces d’abeilles sauvages visibles en Région bruxelloise afin de créer à l’avenir un atlas de ces abeilles. Grâce à ce projet financé en partie par Bruxelles-Environnement, les chercheurs souhaitent ainsi conscientiser la population à l’importance des abeilles sauvages, différentes des abeilles domestiques que l’on trouve dans les ruches.

(EN) Want to see some wild bees? Head to your local Sunday market and find the flower stalls! Even by this weather, you'll see several species of bumblebees flying! Here's a Bombus pascuorum at Xavier's stall in Watermael-Boitsfort! pic.twitter.com/3a7JiO4hwF

— Wild BnB! (@WildBnB) August 11, 2019