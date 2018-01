Une place de Molenbeek portera le nom d’une victime du 22-Mars

Loubna Lafquiri avait 35 ans et elle était la mère de trois garçons.

Une place de Molenbeek portera bientôt le nom d’un victime du 22-Mars. Le collège des bourgmestres et échevins a en effet pris une décision en ce sens, écrit ce mardi matin La Capitale. L’actuelle place du Chant de l’Alouette, située à côté du parc Marie José, devrait être rebaptisée pour le 22 mars, place Loubna Lafquiri. “Elle était Molenbeekoise et c’est l’hommage que nous aimerions lui rendre. Elle est devenue malgré elle un symbole pour la commune avec sa famille et son mari qui sont restés dignes à la suite de ce drame.”, explique Françoise Schepmans dans les colonnes du quotidien. Elle explique que cela sera également l’occasion de donner le nom d’une femme à une place de la commune.

Outre le changement de nom de la place, une œuvre d’art devrait également être installée à cet endroit en hommage à Loubna Lafquiri.

