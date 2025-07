Une campagne de prévention des escarres, plus susceptibles d’apparaître en été

L’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB) lance une campagne de prévention des escarres à destination de la patientèle et du personnel soignant, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

“Les escarres, aussi appelées plaies de pression, sont des lésions de la peau et des tissus sous-jacents causées par une pression prolongée sur une zone du corps, souvent au niveau des points d’appui (talons, sacrum, hanches)”, est-il expliqué dans le communiqué. Celles-ci commencent généralement par une rougeur persistante, évoluant rapidement vers des plaies profondes si la pression n’est pas soulagée et la prise en charge multidisciplinaire non adaptée. La macération peut aggraver leur apparition, et davantage encore en période estivale. En cas de forte chaleur, l’hôpital recommande dès lors de rafraîchir et de changer régulièrement la literie des personnes âgées, alitées, grabataires ou hospitalisées de longue durée.

La dénutrition associée à une immobilité prolongée peut également accélérer leur apparition. Sans intervention rapide, les escarres peuvent entraîner des douleurs intenses ainsi que des plaies graves, et nécessiter des hospitalisations complexes, lourdes et prolongées. En cas de doute, il est essentiel d’alerter immédiatement une infirmière ou un médecin. Comme le dit l’adage, mieux vaut prévenir que guérir. L’hôpital recommande pour ce faire une mobilisation régulière (toutes les deux ou trois heures), de mettre en place des surfaces de prévention adaptées (matelas, coussins, etc.) et la surveillance quotidienne de la peau dans les zones à risque, notamment.

Belga