Orages : nouvelle prolongation du numéro d’urgence 1722

L’IRM a de nouveau lancé une alerte orange aux orages ce jeudi. Le numéro destiné aux interventions non urgentes restera actif au moins jusqu’à vendredi midi.

Le numéro 1722, destiné aux interventions non urgentes des pompiers restera actif ce jeudi, en prévision des orages potentiellement violents qui pourraient éclater dans l’après-midi. Le Service public fédéral Intérieur invite dès lors les personnes à composer le 1722 pour les appels non urgents des services d’incendie et de composer le 112 uniquement si une personne est en danger (de mort).

Photo Belga