Il n’y a jamais eu autant de faillites en Région bruxelloise : +34,3% en 2017

On n’a jamais enregistré autant de faillites en Région bruxelloise que durant la dernière année civile : on a compté 2.702 faillites en 2017, soit 34,3% de plus que l’année précédente, indique mercredi le bureau d’informations commerciales Graydon.

Un total de 10.831 faillites ont été prononcées en 2017, ce qui représente une augmentation de 7,6% par rapport à 2016, explique Graydon. C’est la première fois depuis 2013 que le nombre de faillites augmente d’une année à l’autre.

Le taux de faillites en 2017 s’est ainsi élevé à 0,858%, selon Graydon : une entreprise a fait faillite sur 116,5 entreprises actives. En 2016, ce taux était de 0,852% (ou une sur 117,4). Les faillites prononcées en 2017 ont menacé directement 21.297 emplois, soit 2,84% de plus qu’en 2016.

Le nombre de faillites en 2017 a fortement augmenté à Bruxelles: +34,3%, avec 2.702 faillites, le nombre le plus élevé jamais enregistré en Région capitale. En Wallonie, la hausse a atteint près de 7,2% avec 2.780 entreprises ayant mis la clef sous le paillasson. Enfin, en Flandre, le nombre de jugements de faillite a baissé de 1,9%, à 5.287, le nombre le plus bas depuis 2011 (5.153).

Sur le seul mois de décembre, 854 entreprises ont fait faillite en Belgique, soit 13,87% de plus qu’en décembre 2016.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga