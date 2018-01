Musée Adam: plongez dans l’histoire du design soviétique des années 1950 à 1980

Plus de 600 pièces emblématiques du mode de vie soviétique sont présentées dans l’exposition ‘Soviet Design. Red Wealth’ au musée du design bruxellois, ADAM. Le public pourra découvrir cette rétrospective du 24 janvier au 21 mai prochain.

Les objets exposés ont été réalisés dès 1950 jusqu’aux JO de 1980. Les différentes sections de cette exposition représentent chacune un aspect particulier de la vie des citoyens soviétiques et de la culture matérielle en URSS: enfance et loisirs, sport et manifestations publiques, communication visuelle et design de l’emballage, mobilier et objets domestiques, production industrielle, mais aussi projets uniques de l’Institut soviétique de recherche en esthétique technique (VNIITE). Le public peut par exemple découvrir diverses affiches de propagande soviétique, des radios d’époque ou encore une voiture Volga.

