Une momie vielle de 1000 ans découverte au Pérou par des archéologues de l’ULB

À Pachacamac, au Pérou, une équipe d’archéologues du Centre de recherches archéologiques (CreA-Patrimoine) de l’Université libre de Bruxelles (ULB) a fait une incroyable découverte. Une momie vieille de 1000 ans a été découverte dans son paquet funéraire.

Sur les images de la vidéo YouTube, la momie est emballée dans son “cercueil”. Intacte et très bien conservée, les chercheurs vont maintentant pouvoir l’étudier pour en savoir davantage. “Les découvertes de cette nature sont rarissimes et l’état de conservation est exceptionnel. Des échantillons ont été prélevés pour datation au Carbone 14, mais le contexte de la découverte et le type de sépulture suggèrent que l’enterrement a eu lieu entre 1000 et 1200 de notre ère”, précise le Pr Peter Eeckhout en charge de ce projet.

Ce projet de fouille , nommé “Ychsma” – nom de la population native de cette région – et mené par le Pr Peter Eeckhout, a duré neuf semaines. Trois édifices monumentaux ont été explorés lors de cette campagne, dont un sanctuaire dédié aux ancêtres locaux. Il aurait été transformé, sous les Incas dès la fin du 15e siècle, en temple de l’eau et des guérisseurs. De nombreuses offrandes ont également été retrouvées.

Ces images prouvent, selon les chercheurs, que Pachacamac était un lieu de culte pour les anciennes populations locales, un site de pèlerinage précolombien sous l’Empire inca. “Les divinités et leur culte jouaient un rôle-clé dans les sociétés précolombiennes“, explique le Pr Peter Eeckhout. “Les Incas l’ont parfaitement compris et intégré cela dans l’exercice de leur pouvoir. Promouvoir de grands cultes communs à tous les citoyens de l’empire a contribué a créer une véritable identité parmi la mosaïque de peuples qui le composaient. Pachacamac en constitue l’un des meilleurs exemples.”