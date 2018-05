Météo: un vendredi entre nuages et éclaircies

La matinée de vendredi sera dominée par des nuages bas en de nombreux endroits, indique l’Institut royal de météorologie. En cours de journée, des éclaircies se développeront graduellement. Les nuages bas pourraient toutefois être tenaces, principalement dans le nord-ouest. Les maxima se situeront autour de 13° en Haute Belgique ainsi qu’au littoral, et entre 16° et 18° dans le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de secteur nord.

Vendredi matin, le mercure ne dépassera pas les 12 degrés dans la capitale. On gagne quelques degrés dans l’après-midi, pour atteindre les 17 degrés et redescendre à 13 degrés en soirée.

Le temps restera généralement sec sur tout le pays, mais le ciel reste partagé sur tout le pays: entre nuages et éclaircies avec un risque de brume et de bancs de brouillard en fin de journée. Les minima seront voisins de 2° en Hautes Fagnes, 5° dans le centre, et 8° à la Côte.

Samedi matin, des nuages bas sont encore prévus en de nombreux endroits. Dans le courant de la journée, des éclaircies se développeront. Le temps restera sec, même si quelques ondées éparses seront possibles l’après-midi et en soirée.

Les maxima seront compris entre 13° au littoral et 18° en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. A partir de dimanche, le temps sera plus doux avec des températures dépassant les 20°, avec un risque croissant d’averses, éventuellement orageuses.

