Météo : un temps sec mais nuageux

L'air du temps

Le temps reste agité et changeant aujourd’hui avec un air plus froid et des averses de pluie ou de neige fondante ❄. Demain attention au brouillard givrant en matinée, ensuite nous reviendrons au sec sous une nébulosité assez abondante et quelques éclaircies. 🌥

Publiée par L'air du temps – BX1 sur Mardi 4 février 2020