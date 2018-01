Météo : toujours des températures douces et beaucoup de vent

Le temps ce jeudi sera très doux, avec des maxima atteignant 9 à 13 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le vent deviendra assez fort voire fort dans l’intérieur du pays.

Quelques averses sont attendues depuis la Côte, tandis que le temps devrait rester sec durant l’après-midi à l’ouest et au centre. Les maxima, très doux, seront compris entre 9 et 13 degrés. Le vent, de secteur sud tournant à l’ouest-sud-ouest, se renforcera en cours de journée pour devenir assez fort à fort à l’intérieur du pays et fort à très fort le long du littoral. Des rafales atteindront 60 à 70 km/h, avec des pointes de 70 à 80km/h à la mer.

meteo Le vent reste bien présent en ce milieu de semaine. Demain, un temps très nuageux mais sec en début de journée, puis de la bruine l'après-midi. Publié par L'air du temps – BX1 sur mercredi 3 Janvier 2018

En soirée et la nuit prochaine, il fera généralement sec mais la nébulosité deviendra abondante et des périodes de pluie sont attendues depuis l’ouest. Les minima oscilleront entre 2 degrés dans les Hautes Fagnes et 7 degrés à l’ouest.

Vendredi, le temps restera variable, les éclaircies alternant avec des périodes très nuageuses pouvant amener des ondées par endroits. Le thermomètre affichera entre 5 et 10 degrés. Les nuages devraient dominer le ciel durant le week-end, avec des périodes de pluie ou de neige fondante à partir du sud-est.

Il fera plus frais, les maxima ne dépassant pas 4 à 7 degrés samedi et 1 à 5 degrés dimanche.

► Retrouvez la météo et toutes les infos services tous les jours sur BX1 et notre page Facebook L’Air du Temps.

Avec Belga – Photo : Belga/Siska Gremmelprez