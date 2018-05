Météo : un nouvel avertissement aux orages intenses ce jeudi après-midi

La journée de jeudi sera d’abord sèche avec de belles périodes ensoleillées. Mais ensuite, des développements orageux avec des précipitations abondantes sont prévus. Cet après-midi, l’Institut royal météorologique (IRM) prévoit des orages intenses, avec d’importants cumuls de précipitations en peu de temps sur l’ensemble du pays. Les maxima grimperont jusqu’à 25 degrés.

Jeudi matin, il fera sec en de nombreux endroits avec une alternance de champs nuageux et d’éclaircies. En cours de journée, les cumulus se formeront et seront à l’origine d’intenses averses orageuses éventuellement accompagnées de grêle. Dans de nombreuses régions, les précipitations seront importantes et il y aura un risque de dégât des eaux, avertit l’IRM. Les maxima seront compris entre 19 degrés en haute Belgique, jusqu’à 20 degrés à la mer et entre 23 et 25 degrés dans l’intérieur. L’activité orageuse commencera probablement d’abord dans le sud-est du pays, mais ensuite, des averses intenses seront également possibles dans les autres régions. L’avertissement aux orages de l’IRM est valable de 12h à 23h. Durant la soirée, il y aura encore d’intenses averses orageuses puis le risque d’orages s’estompera pour laisser place à un temps calme et sec avec des éclaircies. Toutefois, de la brume, du brouillard et des nuages bas devraient se former par la suite. Les minima se situeront entre 9 et 13 degrés. Vendredi, après la dissipation des nuages bas ou du brouillard, le temps sera largement ensoleillé. En cours d’après-midi, des averses seront possibles mais elles seront moins actives et moins fréquentes que ces derniers jours. Les maxima seront compris entre 24 et 27 degrés dans l’intérieur des terres et s’élèveront à près de 22 degrés à la côte et en Hautes Fagnes.

