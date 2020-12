“Max-sur-Senne” : le Parc Maximilien va être réaménagé et la Senne remise à ciel ouvert

Le lauréat de l’appel à projet vient d’être proclamé officiellement. Le début des travaux est prévu pour 2023.

Le parc Maximilien et ses alentours vont être entièrement redessinés dans le cadre d’un contrat de rénovation urbaine, annonce ce mardi un communiqué de presse de Bruxelles Environnement. La Senne refera notamment surface sur une distance de 650 mètres, et des installations sportives ainsi qu’une cantine seront aménagés au bord de la rivière.

C’est un consortium franco-belge qui a remporté l’appel à projet. Neuf hectares et demi d’espaces publics, allant de la petite ceinture au bassin Béco, vont être réaménagés. Si les fondations du projet sont posées, le reste doit encore être construit. Dès 2021, les Bruxellois seront invités à dessiner avec Bruxelles Environnement le futur de ce site. Le premier coup de pelle est prévu durant l’été 2023. Les travaux devraient durer deux ans et coûter 20 millions d’euros.

“Une magistrale piétonne”

L’entrée du parc depuis la station de métro Yser, côté sud, se fera par la zone humide qui sera agrandie. Les usagers pourront la traverser grâce à une passerelle. Leurs pas les mèneront à l’ancienne ferme transformée en cantine populaire. Côté nord, le paysage sera arboré et offrira une large pelouse capable d’accueillir différents usagers. Un peu plus à l’est, la ferme Maximilien prendra ses quartiers aux abords des logements sociaux et des tours WTC.

“Dans l’esprit du plan Good Move, nous collaborerons avec de nombreux acteurs pour permettre au quartier Nord d’entamer la transformation qu’il mérite depuis de nombreuses années. Le boulevard Simon Bolivar va changer de visage : la circulation automobile y sera apaisée, le quartier sera verdurisé, et davantage d’espace sera dédié aux transports publics et aux cyclistes. Quant aux piétons, ils pourront bientôt déambuler sur la première « magistrale piétonne » réalisée par la Région, qui reliera à terme le site de Tour et Taxis à la Gare du Nord et la Place Rogier“, a commenté Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics.

L.T – Photo: Bruxelles environnement