Marine Hubert dit au revoir à BX1 : voir le monde, et puis revenir…

Visage bien connu des téléspectateurs de BX1, Marine Hubert partira bientôt pour réaliser un tour du monde en catamaran dont le départ est prévu au printemps 2021. Un périple comme celui-là ne s’improvise pas, bien sûr, et la journaliste quitte dès maintenant les studios bruxellois pour organiser le grand départ. Elle nous reviendra, des étoiles plein les yeux, dans 2 ans.

Au côté des Bruxellois depuis 10 ans

Marine, c’est avant tout un sourire, une présence bienveillante. C’est peu dire que l’annonce de son départ a fait l’effet d’un tremblement de terre au sein de la rédaction. En 10 ans, la journaliste a imposé son style à l’antenne et sur le terrain. Celle qui a conquis le cœur des téléspectateurs de BX1, est aussi devenue, au fil du temps, l’un des piliers de la rédaction.

“Tu m’as beaucoup appris”, se souvient Camille Tang Quynh, “on dit qu’on se souvient toujours de ses premières fois, et mon premier reportage, c’était avec toi.” Cyprien Houdmont, aussi se rappelle de ses premiers pas de journaliste, sous le regard attentif de Marine : “Tu vas nous manquer ici à la rédaction, mais aussi à tout Bruxelles, ça c’est une certitude!”

Le tour du monde en catamaran

Une fois l’émotion passée, l’enthousiasme l’emporte face à l’incroyable aventure que Marine se prépare à vivre. Un projet fou qui lui trotte dans la tête depuis un petit moment déjà. Partir, voyager, découvrir, en famille, des terres inconnues, en traversant d’abord la Méditerranée, puis l’Océan Atlantique, à bord d’un catamaran. “Je suis bluffé”, s’exclame Jean-Christophe Pesesse, “je trouve ça formidable de partir comme ça à l’aventure.” Mais ce n’est qu’un au revoir, puisque Marine ne tourne pas définitivement la page BX1 : “Je suis sûr que ton navire te ramènera à quai et à bon port dans 2 ans”, conclut Jean-Jacques Deleeuw, rédacteur en chef de BX1, “alors, à bientôt !”

Un dernier journal très émouvant

Ancien journaliste à BX1, Marc Debont avait prévenu, hier, sur Twitter : “Teasing. Demain vendredi, il faudra regarder le JT de @BX1Officiel @BX1_Actu (comme d’hab) jusqu’au bout ! (Sans pleurer)”. Ce vendredi soir, sur les coups de 18h, Marine a présenté son dernier journal avant de s’envoler pour cette nouvelle aventure. La rédaction lui a d’ailleurs concocté une petite surprise… Un retour en images sur ses débuts et tous les grands moments passés sur l’antenne de BX1. Elle n’a pu retenir quelques larmes… et nous non plus… Bon voyage Marine ! Reviens-nous vite.

Valérie Leclerq, avec toutes les équipes de BX1