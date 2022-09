BX1 fait ses débuts en DAB+ : “C’était une évidence que BX1 évolue vers un nouveau standard”

Les réactions sont enthousiastes à la découverte des nouveaux programmes de BX1, radio de Bruxelles.

Désormais installé en DAB+, BX1 propose de nouveaux programmes quotidiens, des heures de contenu dédié à la culture, à l’information, à la musique, à la société bruxelloise… La ministre de la Culture et des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard (Ecolo) s’est félicitée de ce lancement d’un nouveau média régional sur ce nouveau réseau : “Le DAB+ permet une meilleure qualité d’écoute pour les usagers de BX1, mais cela permet aussi d’apporter l’information au plus près de Bruxellois”, estime-t-elle. “Il faut viser encore et encore la pluralité des médias, mais aussi jouer sur la complémentarité et sur les synergies. Si BX1 se lance sur le DAB+, c’est parce que la RTBF donne une séquence pour le faire. BX1 peut aussi travailler avec les autres médias de proximité. Il faut donc travailler sur cette complémentarité.”

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) se réjouit pour sa part de cette évolution : “BX1 s’adapte et évolue : le DAB+ sera le futur standard, donc c’était une évidence que BX1 y participe vu son rôle à Bruxelles”, explique-t-il. Il est également revenu sur la construction du bâtiment “Frame”, le futur site des médias de Bruxelles : “BX1 se devait d’être présent dans la Cité des médias. Cela fait partie de Bruxelles et de son rayonnement, notamment au niveau multimédia. Toutes les grandes chaînes nationales et le grand média régional sera présent sur ce site, tout ce qui tourne autour des médias, mais aussi de l’enseignement.”

Maroun Labaki, président du conseil d’administration de BX1, a également affiché son enthousiasme en cette première journée sur le DAB+ : “Je suis très content pour les équipes de BX1, cela n’a pas été facile d’obtenir cette place en DAB+. Je suis content pour BX1, qui est une boîte qui se développe bien, qui est au diapason de cette ville. Plus il y a de médias, mieux c’est. Il faut que ce soient des médias transparents et il faut garantir la pluralité des médias.”

■ Interviews réalisée par Vanessa Lhuillier dans Le 12h30.