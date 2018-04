Make Your Own Choice : la plateforme citoyenne dédiée aux élections communales ouvre ce jeudi

La plateforme citoyenne Make Your Own Choice, à laquelle nous avions consacré un reportage le 5 avril dernier, a ouvert son site ce jeudi : il doit permettre aux électeurs de pouvoir comparer les différents programmes des candidats aux prochaines élections communales, prévues le 14 octobre 2018.

Make Your Own Choice, une plateforme réalisée par des jeunes Bruxellois, propose aux candidats des prochaines élections communales de s’inscrire sur le site dès ce jeudi afin de décrire au mieux leur profil et leur programme. Cela permet ainsi aux citoyens d’avoir une vision globale des différents candidats de leur commune. En outre, le site propose aux citoyens de soumettre une ou plusieurs proposition(s) à propos de leur localité.

Le site Make Your Own Choice est à découvrir en cliquant ici.

