m : #StopSpyingOnUs, la plainte des ONG pour l’arrêt de la publicité ciblée

Google et sa publicité en ligne reçoit de nombreuses plaintes de la part d’ONG qui se plaignent de l’espionnage en ligne du géant. La ligue des droits humains fait partie des 14 ONG situées dans 10 pays qui ont porté plainte. Manu Lambert, juriste, nous explique cette démarche.

Quand on fait une recherche dans un moteur, on peut voir ensuite des annonces publicitaires ciblées qui ont un rapport avec les recherches. “On a une surveillance de notre comportement en ligne à des fins publicitaires. Cela est contraire au RGPD. On devait réglementer cette collecte de données privées et on s’aperçoit que ce n’est pas bien respecté. Des violations massives ont encore lieu. Aujourd’hui, on sollicite le gendarme qui est la Protection des données pour qu’on respecte le RGPD.”

Evidemment, Google est un acteur majeur mais ce n’est pas le seul visé. “Il a un siège européen en Irlande. Nous pouvons donc agir contre ces entités. Le droit européen doit être respecté même s’il est plus restrictif que d’autres droits. La plainte originelle a été introduite en Irlande et par la suite, le secteur des ONG s’est fédéré pour porter plainte auprès de leur autorité de protection des données. On estime qu’on a un bon dossier et nous savons qu’il existe des précédents dans lesquels il a été possible de faire plier les grandes entreprises.”

V.Lh.