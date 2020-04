L’horeca, touché de plein fouet par la crise, appelle à l’aide

La crise du Covid-19 aurait mené à la faillite deux restaurants bruxellois : Bonsoir Clara, situé dans la rue Antoine Dansaert à Bruxelles, et La Bécasse, en face du cimetière d’Ixelles.

Sans en arriver là, de nombreux responsables de cafés et restaurants sont inquiets et s’interrogent sur l’avenir. Exemple : La brasserie des étangs, assurait avant la crise jusqu’à 500 couverts le week-end. C’est l’un des restaurants du groupe “Restauration nouvelle”, qui gère 12 établisseements et a dû mettre 200 personnes en chômage temporaire.