Dans un communiqué commun, les patrons bruxellois et flamands demandent d’assurer l’avenir de Brussels Airport. “Ce n’est pas une histoire d’argent versé dans un puits sans fond, comme c’était le cas à l’époque pour le charbon et l’acier, mais d’investissement dans l’avenir de notre économie”, assurent Hans Maertens de Voka et Olivier Willocx de Beci.

Ils craignent de lourdes conséquences sur l’aéroport national. “Il est essentiel à notre vocation de plateforme logistique en Europe, de nation exportatrice, de plateforme internationale pour les investisseurs et de centre de décision européen”, indiquent-ils. Ils rappellent que Brussels Airport représente 24.000 emplois directs et 40.000 emplois indirects et apporte une valeur ajoutée de 3,2 milliards d’euros. “Sans la connectivité internationale offerte par l’aéroport, Bruxelles ne peut prétendre à son statut de capitale diplomatique la plus importante d’Europe et de leader mondial des congrès”, souligne Olivier Willocx, administrateur délégué de BECI.

Ils plaident pour du soutien financier : “Les acteurs essentiels de notre aéroport doivent recevoir l’oxygène financier nécessaire si nous voulons éviter la perte permanente d’importantes liaisons internationales“.

Rédaction