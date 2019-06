Les partenaires de la nouvelle majorité bruxelloise devraient être présentés ce vendredi

Les consultations menées par le PS en vue de la formation de la prochaine majorité bruxelloise sont désormais terminées. Les négociations devraient maintenant débuter.

Et c’est bien une majorité progressiste qui semble se dessiner, et devrait réunir PS, Ecolo et Défi. Plusieurs indices indiquent en tout cas que les partenaires devraient être présentés demain vendredi, jour du bureau bruxellois du PS et du conseil de fédération d’Ecolo.

Les négociations devraient démarrer autour de six thèmes : l’emploi et la formation, le logement, la mobilité, le climat, la cohésion sociale et la gouvernance.

►Les détails en direct dans le 18h, avec Michel Geyer

►Les explications de Fabrice Grosfilley, en direct dans le 12h30