Les femmes représentent 43,8% des élus au Parlement bruxellois

La proportion de femmes est plus importante du côté francophone que du côté néerlandophone. Actuellement, elles représentent 42,7% des députés bruxellois.

On note donc une légère progression mais la parité n’est toujours pas atteinte. Du côté flamand, il n’y a que 35,3% de femmes, soit 6 députées. A part chez Groen où on note une parfaite égalité, tous les autres partis néerlandophones comptent plus d’hommes que de femmes.

Du côté francophone, on enregistre 45,8% de femmes élues ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2014. Cependant, on note d’importantes différences entre les formations politiques. Ainsi, 8 femmes ont été élues chez Ecolo pour 7 hommes. Le MR compte aussi plus d’élues avec 7 députées pour 6 hommes. Au cdH (6 sièges) tout comme au PTB (10 sièges), c’est l’égalité qui l’importe. Chez DéFi, quatre femmes ont été plébiscitées pour 6 hommes.

Par contre, au PS, les femmes sont sous représentées. Elles ne sont que 5 sur les 17 élus socialistes.

Evidemment, ces chiffres évolueront selon la prochaine formation gouvernementale et les suppléants qui devront monter.

V.Lh. – Photo:BX1